ЕС обсудит бессрочное замораживание активов России

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз представил государствам-членам два варианта замораживания активов Центробанка России на более длительный срок. Этот шаг ЕС объясняется стремлением продемонстрировать США гарантию компенсации обещанного Украине кредита в размере $50 млрд на восстановление страны, который планируется финансировать из доходов от замороженных средств российского ЦБ.