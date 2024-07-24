Эксперты спрогнозировали постепенное замедление темпов роста экономики

МВФ ранее в июле сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,2% и понизил оценку на 2025 год до 1,5% — на 0,3 процентного пункта ниже, чем ожидалось в апрельском докладе фонда. Прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост экономики РФ на 2,8%, в ЦБ РФ ожидают рост на 2,5−3,5% в 2024 году, а в 2025 году — на 1−2%.