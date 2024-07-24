Эксперты спрогнозировали постепенное замедление темпов роста экономики

МВФ ранее в июле сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,2% и понизил оценку на 2025 год до 1,5% — на 0,3 процентного пункта ниже, чем ожидалось в апрельском докладе фонда. Прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост экономики РФ на 2,8%, в ЦБ РФ ожидают рост на 2,5−3,5% в 2024 году, а в 2025 году — на 1−2%.
Жесткая ДКП
«Основные причины для сохранения высоких показателей прогноза на 2024 год связаны с фактическими результатами первого полугодия. Так, по данным Минэкономразвития, российский ВВП за январь-май 2024 года вырос на 5%. Основные драйверы — обрабатывающая промышленность и строительство. В этих условиях прогноз годового роста в 3,2% означает, что во втором полугодии темпы экономического роста сократятся — примерно до 2%. Поэтому речь идет о постепенном замедлении экономики», — отмечает директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов.
«Основная причина замедления — жесткая денежно-кредитная политика Банка России, который сохраняет высокую ключевую ставку и, возможно, повысит ее на следующем заседании», — поясняет эксперт.
Такого же мнения придерживается и начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. «Следует учесть, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики — ожидаемое повышение ключевой ставки — может способствовать охлаждению перегретой российской экономики и ослабить темп экономического роста», — отмечает он.
Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах считает, что развитие экономики происходит за счет относительно благоприятной внешней конъюнктуры и достаточно высоких бюджетных расходов. «Да, они не росли, но все равно остаются высокими… По итогам года рост будет чуть меньше 3%. Наш прогноз — 2,9%», — заключил Табах.
Предметом обсуждения на заседании ЦБ 26 июля станет шаг повышения ключевой ставки, заявила в начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина. В свою очередь зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что аргументы для повышения ключевой ставки становятся еще более весомыми, а аргументы в пользу ее сохранения заметно ослабли.
Фактор окончания льготной ипотеки
Прекращение с 1 июля действия программы льготной ипотеки является еще одним фактором возможного замедления динамики роста российского ВВП, в этом сходятся Салихов и Табах.
«Дополнительный фактор — сворачивание программы льготной ипотеки. Меры как раз направлены на то, чтобы снизилась инфляция за счет определенного “охлаждения” экономики», — говорит Салихов.
Как поясняет Табах, из-за того, что закончилась льготная ипотека, этот сегмент будет перестраиваться. «Это займет какое-то время и, естественно, скажется на росте (ВВП — ред.)», — сказал он.