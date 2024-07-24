Эксперты РАН предсказали «новую эпоху реформ» в России

Согласно теории эволюционных циклов, на период 2017—2041 годов приходится новая повышательная волна, а именно, фаза революции мирового рынка, указано в докладе. Ее условно можно разделить на шесть равных четырехлетних отрезков: в первые два четырехлетия разгораются международные конфликты, важные для становления миропорядка (сначала не носящие вооруженного характера, затем переходящие в него), в третьем четырехлетии происходит поворот к реформам, на четвертое приходится их пик, во время пятого четырехлетия проявляется реакция на реформы, и, наконец, в шестом четырехлетии наблюдается откат к вооруженным конфликтам и внутриполитическим потрясениям.