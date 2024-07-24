БРИКС обсуждает инициативу Ирана об объединении платежных систем

Дипломат прокомментировал предложение Тегерана соединить платежные системы стран БРИКС по примеру интеграции «Мир» и «Шетаб». По его словам, в настоящее время на рассмотрении находятся различные, в том числе иранские, варианты соединения финансовых рынков участников межгосударственного объединения, перевода расчетов в национальные валюты и внедрения новых механизмов взаимных расчетов.