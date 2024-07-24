Бакальчук ответила на претензии мужа по сделке с Russ и увольнению топов

Сам бизнесмен в интервью РБК позднее рассказал, что сделка между Wildberries и Russ, чьи обороты меньше в 100 раз, незаконна, а его женой — Татьяной Бакальчук — манипулируют. Также он заявил, что изменения в компании уже отразились на ее результатах: «Рост выручки замедляется сильно в показателях год к году. То есть если в начале июля годовой рост там был 67%, вот, а сейчас уже 50%».