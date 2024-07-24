Аналитики UBS пророчат нефти взлет цен выше $90

В отчете отмечается, что экспорт нефти ОПЕК в этом месяце снизился по сравнению с уровнем, наблюдавшимся в июне. Одна из причин этого снижения заключается в жаркой погоде на Ближнем Востоке, способствующей повышенному внутреннему спросу на энергоносители, так как многие страны региона предпочитают использовать нефть для производства электроэнергии для кондиционирования воздуха.
В дополнение к этому, падение российского экспорта нефти также превысило сезонные нормы. Это позволяет предположить, что Россия сознательно сокращает свои поставки, чтобы компенсировать недавнее превышение квоты, установленной ОПЕК+. Сокращение экспорта из двух крупнейших нефтедобывающих регионов мира создаёт дополнительные предпосылки для роста цен на нефть.
Аналитики банка отмечают, что, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу спроса на сырье, вызванные слабыми экономическими данными из Китая, общий спрос на нефть остается стабильным. Слабые экономические показатели Китая могут несколько ослабить глобальный спрос, однако, по мнению специалистов, этот эффект будет компенсирован увеличением спроса на нефть в других странах. В особенности выделяются регионы с растущей экономикой, которые продолжают поддерживать стабильный спрос на нефть.
Эксперты убеждены, что в долгосрочной перспективе глобальный спрос будет соответствовать уровням, необходимым для поддержания стабильного рынка нефтепродуктов. Само же снижение поставок со стороны стран ОПЕК+ и России способствует созданию дефицита предложения, что, в свою очередь, ведет к росту цен на нефть. В ближайшие недели рынок может ожидать значительного укрепления стоимости черного золота.
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Виктория Воропаева.