Аналитики UBS пророчат нефти взлет цен выше $90

Аналитики банка отмечают, что, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу спроса на сырье, вызванные слабыми экономическими данными из Китая, общий спрос на нефть остается стабильным. Слабые экономические показатели Китая могут несколько ослабить глобальный спрос, однако, по мнению специалистов, этот эффект будет компенсирован увеличением спроса на нефть в других странах. В особенности выделяются регионы с растущей экономикой, которые продолжают поддерживать стабильный спрос на нефть.