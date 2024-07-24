Акции МКПАО «Яндекс» начали торговаться на Мосбирже

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Торги акциями международной компании публичного акционерного общества (МКПАО) «Яндекс» под тикером YDEX начались на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
«На Московской бирже стартовали торги акциями МКПАО “Яндекс”. Новый тикер Яндекса — YDEX. Ценные бумаги компании вошли в первый котировальный список Мосбиржи, куда попадают наиболее надежные и ликвидные активы», — отмечается в сообщении.
В марте 2024 года российский «Яндекс» объявил, что Yandex N.V. провела реорганизацию группы и подготовила активы для сделки по продаже консорциуму частных инвесторов, передав их российскому юрлицу — МКПАО «Яндекс». Туда вошли все бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., кроме четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.