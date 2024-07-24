Акции МКПАО «Яндекс» начали торговаться на Мосбирже

В марте 2024 года российский «Яндекс» объявил, что Yandex N.V. провела реорганизацию группы и подготовила активы для сделки по продаже консорциуму частных инвесторов, передав их российскому юрлицу — МКПАО «Яндекс». Туда вошли все бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., кроме четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.