YouTube заблокировал канал Мосбиржи

12 июня минфин США ввел санкции против Московской биржи и НКЦ. В американском ведомстве отметили, что меры властей России по привлечению капитала в отношении Московской биржи расширяют возможности граждан РФ и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля при помощи инвестирования в суверенный долг Российской Федерации, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».