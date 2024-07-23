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«Ведомости»: ВТБ направил иск к «Форси» на взыскание площади Four Seasons

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ направил иск к компании «Форси», которой принадлежит здание гостиницы Four Seasons Hotel Moscow на Охотном Ряду, для обращения взыскания на ее площади. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заявление банка в суд.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет газета, заявление банка уже принято к производству и следующее заседание по этому делу назначено на начало сентября.

В «Ведомостях» напомнили, что владельцами Four Seasons Hotel Moscow на 180 номеров, а также расположенного в этом же здании торгового центра «Модный сезон» (21 тыс. кв. м) в последние годы считались структуры экс-акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Как отмечает газета, в 2015 году консультанты сообщали, что он вместе со своим отцом Юрием Хотиным выкупил эти активы у Сулеймана Керимова. Ни одна из сторон до последнего времени факт сделки не отрицала, добавили в газете.

Как следует из данных отчетности ООО «Форси», покупку гостиницы кредитовал ВТБ, пишут «Ведомости», добавив, что сумма долга перед ним сейчас составляет 4,9 млрд рублей, а в залоге у банка находится в общей сложности 36 680 кв. м площадей на Охотном Ряду, то есть вся гостиница без учета «Модного сезона».

Представитель Росимущества отметил, что вопрос об удовлетворении исковых требований банка ВТБ и дальнейшей судьбе имущества, в том числе порядок реализации актива, будет разрешен судом. Адвокат Хотина Павел Хлюстов уверяет, что экс-банкир не является собственником гостиницы Four Seasons.