«Ведомости»: ВТБ направил иск к «Форси» на взыскание площади Four Seasons

В «Ведомостях» напомнили, что владельцами Four Seasons Hotel Moscow на 180 номеров, а также расположенного в этом же здании торгового центра «Модный сезон» (21 тыс. кв. м) в последние годы считались структуры экс-акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Как отмечает газета, в 2015 году консультанты сообщали, что он вместе со своим отцом Юрием Хотиным выкупил эти активы у Сулеймана Керимова. Ни одна из сторон до последнего времени факт сделки не отрицала, добавили в газете.