ТАСС: следственные действия в парке «Патриот» связаны с хищением 40 млн руб

Приказ о создании парка культуры и отдыха вооруженных сил России «Патриот» в октябре 2014 года подписал действующий тогда министр обороны Сергей Шойгу. Парк был построен под руководством бывшего замминистра Тимура Иванова. Сейчас он проходит обвиняемым по делу о получении крупной взятки.