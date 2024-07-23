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ТАСС: следственные действия в парке «Патриот» связаны с хищением 40 млн руб

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что следственные действия, происходящие в парке «Патриот» в Одинцово, связаны с хищением при госзакупках. По данным агентства, речь идет о 40 млн руб. Следственные действия проводятся также с директором парка Вячеславом Ахмедовым.

Источник: РИА "Новости"

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в «Патриоте» следователи изымают документы. Собеседник агентства уточнил, что следственные действия никак не связаны с уголовным делом в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.

Приказ о создании парка культуры и отдыха вооруженных сил России «Патриот» в октябре 2014 года подписал действующий тогда министр обороны Сергей Шойгу. Парк был построен под руководством бывшего замминистра Тимура Иванова. Сейчас он проходит обвиняемым по делу о получении крупной взятки.