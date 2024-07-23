Стало известно, когда россияне открывают кредитки

До этого стало известно, что порядка 7% россиян планируют взять потребкредит на срок до трех лет на летний отпуск. Еще 5% опрошенных признались, что намерены купить тур, используя кредитку с беспроцентным периодом до трех месяцев. При этом большинство россиян решили отдыхать этим летом в своем городе, чтобы не тратить деньги.