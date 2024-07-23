Россия в июне сократила выпуск стали на 4,1%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Производство стали в России в июне 2024 года снизилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 6 млн тонн, говорится в отчете World Steel Association (WSA). Всего за шесть месяцев 2024 года выпуск стали в стране уменьшился на 3%, до 36,8 млн тонн.