Россия в июне сократила выпуск стали на 4,1%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Производство стали в России в июне 2024 года снизилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 6 млн тонн, говорится в отчете World Steel Association (WSA). Всего за шесть месяцев 2024 года выпуск стали в стране уменьшился на 3%, до 36,8 млн тонн.
Согласно отчету, Китай в июне произвел 91,6 млн тонн, что на 0,2% больше, чем годом ранее, Индия — 12,3 млн тонн (+6%). Выпуск стали в Японии в отчетном периоде упал на 4,2%, до 7 млн тонн, в США — сократился на 1,5% и составил 6,7 млн тонн.
Выпуск стали в июне 2024 года Россией, Украиной, другими странами СНГ составил 7,4 млн тонн, что на 1,4% больше, чем годом ранее. За январь — июнь 2024 года эти государства произвели 44 млн тонн стали (+0,1%).
Страны Азии и Океании в июне произвели 120,6 млн тонн, незначительно нарастив выпуск на 0,3%. Страны ЕС выпустили 11,1 млн тонн стали, что на 5,1% больше, чем годом ранее.
Производство стали государствами Северной Америки в июне упало на 1,9%, до 8,9 млн тонн. Выпуск стали странами Южной Америки за отчетный период составил 3,5 млн тонн (+4,1%). Государства Ближнего Востока произвели 4,6 млн тонн стали, сократив выпуск по сравнению с июнем 2023 года на 2,7%.
В целом производство стали в мире в июне 2024 года составило 161,4 млн тонн, что на 0,5% больше, чем годом ранее, следует из отчета ассоциации.
Об ассоциации.
Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association) — одна из крупнейших промышленных ассоциаций в мире.
Входящие в нее компании обеспечивают около 85% мирового производства стали.