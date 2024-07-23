Путин предложил главе Счетной палаты звонить ему напрямую

В середине мая Совфед назначил Бориса Ковальчука председателем Счетной палаты. Чиновник входил в список кандидатов на должность, который был предложен президенту. В список также входили сенатор и бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, а также Галина Изотова, которая исполняла обязанности главы Счетной палаты после ухода из ведомства Алексея Кудрина.