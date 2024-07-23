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Путин предложил главе Счетной палаты звонить ему напрямую

Президент России Владимир Путин призвал нового главу Счетной палаты Бориса Ковальчука по любым вопросам звонить ему напрямую. Об этом глава государства заявил на встрече с Ковальчуком в Кремле.

Источник: РИА "Новости"

Путин отметил, что рассчитывает на внимательность руководителя Счетной палаты к финансовой дисциплине и что тот не пропустит «ничего, что называется криминалом».

«Прямая связь у нас есть — в наиболее острых случаях без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», — сказал президент.

В середине мая Совфед назначил Бориса Ковальчука председателем Счетной палаты. Чиновник входил в список кандидатов на должность, который был предложен президенту. В список также входили сенатор и бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, а также Галина Изотова, которая исполняла обязанности главы Счетной палаты после ухода из ведомства Алексея Кудрина.

Борис Ковальчук — сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука. С марта он был заместителем руководителя Контрольного управления президента. До этого возглавлял «Интер РАО», также работал в корпорации «Росатом». Ковальчук находится под санкциями Евросоюза и США.