Путин: доходы бюджета растут, но «лишних денег нет»

Доходы бюджета страны растут, однако лишних денег в России нет и необходимо следить за финансовой дисциплиной, отметил Владимир Путин на встрече с председателем Счетной палаты РФ.
«Да, у нас и доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный, ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет», — отметил президент.
«Поэтому очень рассчитываю на то, что вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной», — обратился он к главе СП.
«Тем более не пропустите ничего, что называется криминалом», — добавил Путин.
Глава государства напомнил, что они с руководителем Счетной палаты всегда на связи и в случае необходимости могут созваниваться и обсуждать все сложные вопросы.
«Прямая связь у нас есть — в наиболее острых случаях прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните», — добавил он.
Счетная палата за год нашла нарушения на 2 трлн рублей
Счетная палата РФ выявила за год нарушения более чем на 2 трлн рублей, но более 70% из них касались учета, отметил Путин.
«Зафиксировано было нарушений на более чем 2 трлн рублей, но из них просто значительная часть, выше 70%, 74% — это нарушение просто записей бюджетного учета», — сказал он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».