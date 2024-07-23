Новак: РФ и КНР за последние годы почти перешли на расчеты в юанях и рублях

«Более 10 лет Китай является нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером. И что важно, за последние годы мы перешли практически на расчеты в рубли и юани», — сказал он.
Новак отметил, что сотрудничество стран продолжает последовательно развиваться, несмотря на все внешние условия и санкционное давление.
Он добавил, что Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, неизменно придерживаются равноправного, доверительного отношения друг к другу.
Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян, сопредседатель межправительственной комиссии, отметил, что Китай намерен и дальше укреплять инвестиционное и энергетическое сотрудничество двух стран.