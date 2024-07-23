Москва не вошла в лидеры городов-миллионников по росту цен жилье

Вторую позицию в рейтинге занял Челябинск, где рост цен составил 35,9%, и квадратный метр теперь стоит 129,8 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород с увеличением на 35,2%, до 199 тыс. рублей. На четвертом месте оказался Омск, где цены подросли на 31,3% — до 143,5 тыс. рублей, а Уфа завершает пятерку с 29,4% ростом до 166,6 тыс. рублей.