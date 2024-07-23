Москва не вошла в лидеры городов-миллионников по росту цен жилье

Казань уверенно заняла первое место в рейтинге городов-миллионников по росту цен на недвижимость, согласно отчету аналитиков платформы bnMAP.pro для «РБК-Недвижимости». В июне 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы Татарстана достигла 259,6 тыс. рублей, что на 37% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Вторую позицию в рейтинге занял Челябинск, где рост цен составил 35,9%, и квадратный метр теперь стоит 129,8 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород с увеличением на 35,2%, до 199 тыс. рублей. На четвертом месте оказался Омск, где цены подросли на 31,3% — до 143,5 тыс. рублей, а Уфа завершает пятерку с 29,4% ростом до 166,6 тыс. рублей.
Столица России расположилась на предпоследнем, 15-м месте, с увеличением цен на 13,6%. На сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках составляет 499,1 тыс. рублей. Минимальный рост был зафиксирован в Краснодаре, где квадратный метр подорожал на 12,6% и теперь стоит 162,9 тыс. рублей.
Причины столь значительного роста цен в Казани аналитики связывают с повышением строительной активности, а также с исчезновением бюджетных предложений на фоне высокого спроса, наблюдавшегося в конце первого полугодия. Это создало благоприятные условия для увеличения средних значений цен в регионе.
Согласно данным bnMAP.pro, наибольший рост средней стоимости недвижимости в городе наблюдается во втором квартале 2024 года.
Тройки лидеров здесь составляют Москва (+8,6%), Нижний Новгород (+8%) и Омск (+5,3%).
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Виктория Воропаева