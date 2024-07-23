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Москва не вошла в лидеры городов-миллионников по росту цен жилье

По итогам второго квартала 2024 года, первой тройкой городов-миллионников с наибольшим увеличением цен на первичное жилье стали Казань, Челябинск и Нижний Новгород. Москва заняла лишь 15-е место в списке.

Источник: РИА "Новости"

Казань уверенно заняла первое место в рейтинге городов-миллионников по росту цен на недвижимость, согласно отчету аналитиков платформы bnMAP.pro для «РБК-Недвижимости». В июне 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы Татарстана достигла 259,6 тыс. рублей, что на 37% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Вторую позицию в рейтинге занял Челябинск, где рост цен составил 35,9%, и квадратный метр теперь стоит 129,8 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород с увеличением на 35,2%, до 199 тыс. рублей. На четвертом месте оказался Омск, где цены подросли на 31,3% — до 143,5 тыс. рублей, а Уфа завершает пятерку с 29,4% ростом до 166,6 тыс. рублей.

Столица России расположилась на предпоследнем, 15-м месте, с увеличением цен на 13,6%. На сегодняшний день средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках составляет 499,1 тыс. рублей. Минимальный рост был зафиксирован в Краснодаре, где квадратный метр подорожал на 12,6% и теперь стоит 162,9 тыс. рублей.

Причины столь значительного роста цен в Казани аналитики связывают с повышением строительной активности, а также с исчезновением бюджетных предложений на фоне высокого спроса, наблюдавшегося в конце первого полугодия. Это создало благоприятные условия для увеличения средних значений цен в регионе.

Согласно данным bnMAP.pro, наибольший рост средней стоимости недвижимости в городе наблюдается во втором квартале 2024 года.

Тройки лидеров здесь составляют Москва (+8,6%), Нижний Новгород (+8%) и Омск (+5,3%).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева