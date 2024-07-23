Клиенты пожаловались на сбой в приложениях четырех банков

По информации Downdetector, наиболее серьезные сбои наблюдались в работе Росбанка, Райффайзенбанка и РСХБ. Во всех четырех случаях пользователи сообщали о проблемах в работе онлайн-банка и мобильного приложения. Большинство обращений поступило из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также с проблемами столкнулись пользователи из Нижегородской, Свердловской областей и Красноярского края.