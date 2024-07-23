Индонезия заявила о готовности купить российскую нефть

Источник агентства уточнил, что Pertamina может купить российскую нефть, только если та будет продана в соответствии с правилами G7, то есть по $60 за баррель. Индонезия не вводила санкции против России. Пресс-секретарь Pertamina Хермансия Насроен подтвердил, что если компания решится закупать российскую сырую нефть, то это будет осуществляться по механизму ограничения цены.