Индия нашла новый способ борьбы с контрабандой золота

Как сообщает Thomson Reuters, Индия приняла решение о значительном снижении импортных пошлин на золото и серебро, уменьшив их с 15% до 6%. Этот шаг, по мнению экспертов отрасли, может способствовать увеличению розничного спроса и борьбе с контрабандой драгоценных металлов, в потреблении которых Индия занимает одно из ведущих мест в мире. Ожидается, что рост спроса на золото внутри страны может привести к дальнейшему повышению мировых цен, которые уже достигли исторического максимума в текущем году. В то же время, данное решение может обострить дефицит внешнеторгового баланса Индии и усилить давление на местную валюту — рупию.
Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, выступая во вторник с бюджетной речью, отметила: «Для повышения внутренней добавочной стоимости золота и ювелирных изделий из драгоценных металлов, я предлагаю снизить таможенные пошлины на золото и серебро до 6%».
Наряду с этим, министр сообщила об отмене импортных пошлин на 25 ключевых минералов, включая литий. Это решение обусловлено необходимостью обеспечения поставок лития, который играет важнейшую роль в производстве аккумуляторов для электромобилей. Индия рассматривает различные пути для обеспечения устойчивых поставок этого стратегически важного сырья.
Экономисты и аналитики отмечают, что такие меры правительства могут стать стимулом для роста индийского рынка драгоценных металлов и технологий, связанных с электромобилями, что в перспективе должно благоприятно сказаться на индустриальном развитии страны. Учитывая растущие темпы перехода к экологически чистым источникам энергии и электрическому транспорту, Индия стремится занять ключевые позиции в международной цепочке поставок стратегических материалов.
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Виктория Воропаева