Индия нашла новый способ борьбы с контрабандой золота

Как сообщает Thomson Reuters, Индия приняла решение о значительном снижении импортных пошлин на золото и серебро, уменьшив их с 15% до 6%. Этот шаг, по мнению экспертов отрасли, может способствовать увеличению розничного спроса и борьбе с контрабандой драгоценных металлов, в потреблении которых Индия занимает одно из ведущих мест в мире. Ожидается, что рост спроса на золото внутри страны может привести к дальнейшему повышению мировых цен, которые уже достигли исторического максимума в текущем году. В то же время, данное решение может обострить дефицит внешнеторгового баланса Индии и усилить давление на местную валюту — рупию.