Европа резко нарастила закупки удобрений из России

В 2023 году газовые цены стали снижаться, однако в первом полугодии текущего года тенденция вновь изменилась. В ФРГ отмечают, что склады в стране «завалены» удобрениями из РФ, которые значительно дешевле европейских аналогов. При этом отказ от импорта российских удобрений привел бы ЕС к росту цен на сельскохозяйственную продукцию, а через какое-то время — к необходимости ее ввоза, в том числе из России, указывает руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» консалтинговой компании Strategy Partners Марк Бойчук.