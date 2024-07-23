Деньги бесплатно. В каких странах вводили безусловный базовый доход

Безусловный базовый доход — концепция социальной поддержки граждан со стороны государства. Она предполагает выплаты определенной суммы денег каждому участнику определенного общества — страны, профессиональной или социальной группы. Для получения не нужно никаких подтверждений или выполнения работ.
Сторонники ББД считают, что «деньги даром» могут вывести общество на новый уровень. Они считают, что эта мера поддержки помогает бороться с бедностью, улучшает психическое здоровье и стимулирует экономику.
Противники этой меры считают, что «бесплатные деньги» приведут к инфляции и бедные так и останутся бедными. Кроме того, не каждое государство может позволить себе такие расходы.
Особняком стоит вопрос: будут ли люди работать, если им давать деньги просто так?
Эксперименты проводились:
— в Бразилии,
— в Намибии,
— в Иране,
— в Финляндии.
А на Аляске и в Кении эксперимент продолжается.
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