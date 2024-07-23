Чистая прибыль Альфа-банка по РСБУ за I полугодие выросла на 36%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль Альфа-банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам I полугодия 2024 года достигла 71 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.
Годом ранее чистая прибыль банка за этот период равнялась 52,2 млрд рублей. Таким образом, рост составил 36%.
Чистая прибыль в I квартале составила 8,5 млрд рублей (27 млрд рублей годом ранее), в 2023 году — 118 млрд рублей.
Чистые процентные доходы банка в I полугодии выросли на 63% в годовом выражении. Чистые комиссионные доходы увеличились на 15%.
Объем активов за отчетный период возрос на 12%, портфель розничных кредитов вырос на 22%, а портфель кредитов юридических лиц — на 16%.
Депозитный портфель банка также увеличился на 6% в том числе, за счет увеличения средств физических лиц на 15%.
«По итогам первого полугодия Альфа-банк продолжает демонстрировать впечатляющий рост по всем направлениям бизнеса. Только с начала года мы нарастили розничную клиентскую базу более чем на 3 млн человек. Объем клиентской базы МСБ приблизился к отметке 1,8 млн компаний», — отметил глава Альфа-банка Владимир Верхошинский.