Чистая прибыль Альфа-банка по РСБУ за I полугодие выросла на 36%

«По итогам первого полугодия Альфа-банк продолжает демонстрировать впечатляющий рост по всем направлениям бизнеса. Только с начала года мы нарастили розничную клиентскую базу более чем на 3 млн человек. Объем клиентской базы МСБ приблизился к отметке 1,8 млн компаний», — отметил глава Альфа-банка Владимир Верхошинский.