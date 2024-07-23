Банки сообщили о прибыли и убытках, прогнозы на второе полугодие остаются мрачными

Аналитики отмечают ухудшение финансовых показателей российских банков в последние два месяца. Значительное снижение прибыли или возникновение убытков наблюдаются даже у системно значимых кредитных организаций. Это связано с индивидуальными особенностями каждого банка и с общими проблемами, такими как высокие процентные ставки и увеличение доли проблемных активов. Согласно отчетности Банка России, опубликованной 22 июля, в июне чистая прибыль банковского сектора упала на 12% по сравнению с маем, а в мае — на 16%.
Росбанк, один из ведущих российский банков, стал лидером антирейтинга за июнь с убытком в 9,2 млрд рублей. В числе других убыточных кредитных организаций оказались Юникредит-банк с убытком в 4,2 млрд рублей, Экспобанк с 2 млрд рублей и ХКФ-банк с 1,36 млрд рублей.
Со снижением финансовых результатов столкнулись даже прибыльные банки. Например, чистая прибыль Газпромбанка уменьшилась почти вдвое, составив 16,3 млрд рублей, тогда как у банка «Санкт-Петербург» снижение составило 60%, а у банка «Траст» — 88%. В Росбанке объясняют убытки признанием резервов по заблокированным активам, что также отражает текущую политику фондирования и особенностей сделок M&A.
Аналитики прогнозируют, что вторая половина 2024 года окажется еще более сложной для банковского сектора. Основным фактором станет реализация накопленного процентного риска, который, по оценкам экспертов, может увеличиться до 40% к концу года. Растущие ставки по кредитованию и увеличивающаяся стоимость фондирования создадут дополнительные сложности, особенно для малых и средних банков.
В ситуации неопределенности банки с сильной капитальной базой и универсальной бизнес-моделью смогут минимизировать потери. Эксперты подчеркивают важность оценки перспективы высоких процентных ставок и возможности их сохранения в 2025 году, что будет ключевым вопросом для финансовых учреждений.
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Виктория Воропаева