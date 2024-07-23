Банки сообщили о прибыли и убытках, прогнозы на второе полугодие остаются мрачными

Росбанк, один из ведущих российский банков, стал лидером антирейтинга за июнь с убытком в 9,2 млрд рублей. В числе других убыточных кредитных организаций оказались Юникредит-банк с убытком в 4,2 млрд рублей, Экспобанк с 2 млрд рублей и ХКФ-банк с 1,36 млрд рублей.

Со снижением финансовых результатов столкнулись даже прибыльные банки. Например, чистая прибыль Газпромбанка уменьшилась почти вдвое, составив 16,3 млрд рублей, тогда как у банка «Санкт-Петербург» снижение составило 60%, а у банка «Траст» — 88%. В Росбанке объясняют убытки признанием резервов по заблокированным активам, что также отражает текущую политику фондирования и особенностей сделок M&A.