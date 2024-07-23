Банки РФ в I полугодии выдали кредитов наличными на 3,4 трлн рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российские банки в I полугодии 2024 года выдали кредитов наличными на 3,38 трлн рублей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом количество выдач выросло на 9% — до 17,03 млн кредитов, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
В II квартале 2024 года было выдано 9,09 млн кредитов наличными на 1,9 трлн рублей. По сравнению с II кварталом 2023 года количество выдач выросло на 32%, а объемы — на 22%.
В июне было выдано 2,99 млн кредитов наличными на 631,36 млрд рублей. В годовом выражении объемы выдач сократились на 9%, а количество осталось на прежнем уровне. Средний размер кредита наличными снизился на 9% — до 211 тыс. рублей.
По данным ОКБ, количество выдач кредитов наличными в июне сократилось в большинстве регионов РФ. Показатели в Чукотском АО остались без изменений, в Ингушетии показатель вырос на 1%.
Наибольшее снижение числа выдач отмечается в Магаданской области — на 13%, а также в Кабардино-Балкарии и Севастополе — на 12%. Объемы выдач выросли в Чукотском АО — на 25%, Крыму — на 13%, Кемеровской области — на 11%, Костромской и Вологодской областях — на 3%, в Ямало-Ненецком АО, Хакасии, Севастополе и Белгородской обл. — на 2%. На прежнем уровне объемы выдач кредитов наличными остались в Калининградской, Новгородской, Тюменской областях, Ставропольском крае и Бурятии. В остальных регионах объемы выдач кредитов наличными сократились. Наибольшее снижение зафиксировано в Чеченской республике (-17%).
Наибольший прирост среднего размера кредита наличными отмечается в Крыму (+25%). Наибольшее сокращение — в Чеченской республике (-9%). Без изменений средний чек кредита наличными остался в Курганской, Ульяновской, Смоленской, Кировской, Нижегородской и Самарской областях, а также Карелии, Калмыкии и Башкортостане. Самые крупные кредиты наличными выдавали в июне жителям Москвы — в среднем 371 тыс. рублей, Севастополя — 367 тыс. рублей, Крыма — 358 тыс. рублей, Санкт-Петербурга — 309 тыс. рублей и Ямало-Ненецкого АО — 301 тыс. рублей.
В топ-5 регионов по объемам выдач кредитов наличными в июне вошли: Москва — 175,73 тыс. кредитов на 65,12 млрд рублей, Московская область — 166,02 тыс. на 46,64 млрд рублей, Санкт-Петербург — 85,27 тыс. на 26,33 млрд рублей, Краснодарский край — 116,89 тыс. на 23,07 млрд рублей и Свердловская область — 101,08 тыс. на 20,39 млрд рублей.