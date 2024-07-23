Банки РФ в I полугодии выдали кредитов наличными на 3,4 трлн рублей

Наибольшее снижение числа выдач отмечается в Магаданской области — на 13%, а также в Кабардино-Балкарии и Севастополе — на 12%. Объемы выдач выросли в Чукотском АО — на 25%, Крыму — на 13%, Кемеровской области — на 11%, Костромской и Вологодской областях — на 3%, в Ямало-Ненецком АО, Хакасии, Севастополе и Белгородской обл. — на 2%. На прежнем уровне объемы выдач кредитов наличными остались в Калининградской, Новгородской, Тюменской областях, Ставропольском крае и Бурятии. В остальных регионах объемы выдач кредитов наличными сократились. Наибольшее снижение зафиксировано в Чеченской республике (-17%).