«Автоваз» запустил программу по продаже автомобилей с пробегом

«Restart представляет собой экосистему, которая объединяет программу сертификации автомобилей с пробегом Lada или других автомобильных брендов, онлайн маркетплейс автомобилей с пробегом restart.auto и кредитные и страховые продукты Restart Finance», — сказано в сообщении.
Как отмечает «Автоваз», сертифицированные по этой программе машины проходят тщательную проверку технического состояния и предпродажную подготовку и получают один год продленной гарантии на автомобиль от страхового партнера. Кроме того, их можно приобрести в кредит.
«С июля автомобили Lada доступны к покупке по программе Restart в официальных дилерских центрах в 30 регионах РФ. В дальнейшем предложение станет доступно во всей дилерской сети бренда», — добавили в компании.