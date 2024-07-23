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«Автоваз» запустил программу по продаже автомобилей с пробегом

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. «Автоваз» и «Авто финанс банк» запустили программу по продаже автомобилей с пробегом Restart. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.

Источник: РИА "Новости"

«Restart представляет собой экосистему, которая объединяет программу сертификации автомобилей с пробегом Lada или других автомобильных брендов, онлайн маркетплейс автомобилей с пробегом restart.auto и кредитные и страховые продукты Restart Finance», — сказано в сообщении.

Как отмечает «Автоваз», сертифицированные по этой программе машины проходят тщательную проверку технического состояния и предпродажную подготовку и получают один год продленной гарантии на автомобиль от страхового партнера. Кроме того, их можно приобрести в кредит.

«С июля автомобили Lada доступны к покупке по программе Restart в официальных дилерских центрах в 30 регионах РФ. В дальнейшем предложение станет доступно во всей дилерской сети бренда», — добавили в компании.