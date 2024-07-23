Авиакомпанию Red Wings захотели переименовать

Позднее стало известно, что из-за проблем с самолетами уволен гендиректор авиакомпании Евгений Солодилин. Среди проблем, с которыми столкнулась Red Wings, источники РБК назвали в том числе трудности с поставками запчастей для иностранных самолетов. В дальнейшем структура управления перевозчиком будет изменена, заниматься этим вопросом будет управляющая компания, добавили они.