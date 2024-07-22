Железная дорога вагонизирует. ОАО РЖД и перевозчики спорят о достаточности парка

ОАО РЖД предлагает принять меры для сокращения числа вагонов на сети. Это следует из письма главы монополии Олега Белозерова от 2 июля в Минтранс (есть у «Ъ»). Как сказано в обращении, сейчас грузовой парк, по данным отраслевых институтов, превышает «предельно допустимые технологические параметры инфраструктуры железнодорожного транспорта» на 220 тыс. единиц. Разбалансировка объема погрузки, количества погрузочных ресурсов и возможности инфраструктуры для размещения невостребованных вагонов привели к отрицательной динамике основных показателей, отмечает господин Белозеров. Относительно 2018 года, когда парк был меньше на 21%, оборот рабочего парка (среднее время от начала погрузки до начала следующей погрузки) вырос на 31%, производительность снизилась на 20%, участковая скорость движения грузовых поездов — на 10%.
С учетом темпов выбытия и прогнозных параметров объема перевозок, пишет господин Белозеров, профицит рабочего парка к 2030 году увеличится до около 310 тыс. вагонов.
Глава ОАО РЖД также предлагает внести изменения в устав железнодорожного транспорта, которые позволят перевозчику перемещать порожние вагоны не только с припортовых (такое право у ОАО РЖД уже есть), но и с других станций. Также предлагается ужесточить требования к приписке вагонов, чтобы обеспечить возможность размещения невостребованного состава на путях необщего пользования, в том числе по месту приписки. Кроме того, в ОАО РЖД выступают за увеличение платы за нахождение вагона на путях общего пользования. Как поясняется в письме, это должно мотивировать собственников размещать вагоны на путях необщего пользования.
Предложения ОАО РЖД не встретили понимания у участников рынка («Ъ» ознакомился с несколькими отзывами на документ). Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) указывает, что ОАО РЖД не дало подтверждения наличия избыточного парка, а оценка профицита требует дополнительного обоснования. Как отмечают в союзе, показатель зависит от оборота вагона, а таких данных на 2030 год нет. Также в СОЖТ указывают, что инициативы ОАО РЖД ранее не были поддержаны, поскольку не доказана связь предлагаемых изменений с проблемами, положительное влияние на обстановку на сети не обосновано и их принятие «нарушит баланс интересов в пользу перевозчика».
В комментариях Нефтехимической транспортной компании отмечается, что инициатор поправок не доказал наличия причинно-следственной связи между действиями грузоотправителей и занятостью инфраструктуры. Учитывая опережающие темпы индексации тарифов на перевозку грузов, повышение платы за нахождение вагонов на путях общего пользования приведет лишь к удорожанию перевозки и росту нагрузки на грузоотправителей с падением объемов, сказано в отзыве «Распадской». Если предлагаемые изменения направлены на сокращение парка вагонов на сети, пишет «Трансойл», то более рациональным способом станет синхронизация согласовываемых заявок на перевозку грузов ГУ-12 с техническими планами, что позволит установить, есть ли излишний парк порожних вагонов.
Сегодня, указывают в компании, наблюдается тотальный коммерческий дефицит подвижного состава, о чем говорят многочисленные обращения грузоотправителей.
СУЭК сообщает, что, по оценкам компании, в 2024—2030 годах будет списано 113 тыс. стандартных полувагонов выпуска 2004−2009 годов. С учетом того, что мощности заводов позволяют производить не более 40 тыс. полувагонов в год, может «возникнуть дефицит данного подвижного состава для вывоза угля в объеме 100 тыс. полувагонов к 2033 году». СУЭК предлагает профильным министерствам сначала сформировать баланс парка всех видов в перспективе до 2035 года, сделать вывод о наличии дефицита или профицита, а затем рассматривать правки в нормативную базу. Аналогичные аргументы содержатся и в отзыве Минэнерго, предлагающего сдвинуть обсуждения на этап после формирования баланса парка.
В 2024 году оборот вагона увеличился на 10%, или двое суток, основная причина — завершение интеграции динамической модели загрузки инфраструктуры с суточным клиентским планом погрузки, что требует дополнительных согласований и приводит к увеличению простоев, указывает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Если бы сейчас было не 1,35 млн, а 1,15 млн вагонов, у нас было бы падение погрузки на 15%», — говорит господин Бурмистров. В сегменте хопперов-зерновозов, указывает он, локальный профицит обеспечивает стабильный вывоз зерна. Кроме того, отмечает эксперт, ситуация осложняется беспрецедентным объемом строительных работ на БАМе и Транссибе. «То, что сейчас ситуация управляема, во многом заслуга операторов, которые закупкой вагонов нивелируют снижение эффективности работы сети», — считает он.