Железная дорога вагонизирует. ОАО РЖД и перевозчики спорят о достаточности парка

Глава ОАО РЖД также предлагает внести изменения в устав железнодорожного транспорта, которые позволят перевозчику перемещать порожние вагоны не только с припортовых (такое право у ОАО РЖД уже есть), но и с других станций. Также предлагается ужесточить требования к приписке вагонов, чтобы обеспечить возможность размещения невостребованного состава на путях необщего пользования, в том числе по месту приписки. Кроме того, в ОАО РЖД выступают за увеличение платы за нахождение вагона на путях общего пользования. Как поясняется в письме, это должно мотивировать собственников размещать вагоны на путях необщего пользования.