Завод «Сахалин-2» возобновил отгрузки СПГ после месячного ремонта

«Сахалин-2» — проект разработки Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на шельфе Сахалина, реализуемый с 1994 года по соглашению о разделе продукции. Акционеры проекта — японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%), остальное контролируется «Газпромом». Англо-голландская Shell вышла из проекта в 2022 году после начала военных действий на Украине.