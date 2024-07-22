Завод «Сахалин-2» возобновил отгрузки СПГ после месячного ремонта

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) после перерыва отбыла с «Сахалина-2» в порт Шэньчжень в Китае 18 июля, вторая — 20 июля в китайский же Цаофэйдянь.
Обе линии СПГ-завода встали на техобслуживание в июне (20 июня была отгружена партия в Китай). В январе—июне экспорт «Сахадина-2» снизился на 6%, до 4,92 млн тонн.
«Сахалин-2» — проект разработки Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на шельфе Сахалина, реализуемый с 1994 года по соглашению о разделе продукции. Акционеры проекта — японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%), остальное контролируется «Газпромом». Англо-голландская Shell вышла из проекта в 2022 году после начала военных действий на Украине.