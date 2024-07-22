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WSJ: соглашение с ЕК помешало Microsoft избежать масштабного сбоя

Газета отметила, что компания обязана предоставлять создателям защитного программного обеспечения такой же доступ к операционной системе Windows, как у самой корпорации.

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Глобальный сбой сервисов американской корпорации Microsoft произошел вследствие соглашения с Еврокомиссией. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Microsoft.

По его словам, Microsoft обязана предоставлять создателям защитного программного обеспечения такой же доступ к операционной системе (ОС) Windows, как у самой корпорации, и не может «законно оградить свою ОС так, как это делает Apple, из-за соглашения с Еврокомиссией».