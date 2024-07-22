Внимание на Штаты. Что будет с индексами

События в мире
Кажется, чудо случилось! Рост потребительских цен в США в июне замедлился до 3% в годовом выражении с 3,3% в мае. А на этой неделе станут известны данные по ценовому индексу PCE в Штатах. Слабый рост цен, вероятно, отразится и в этом показателе. Рынки уже закладывают возможность трех снижений ставки ФРС в этом году с вероятностью 54%.
Низкая ставка — это «дешевые» деньги и аппетит инвесторов к рисковым активам, в частности — акциям.
Но пока до этого далеко, и, по расчетам аналитиков, на этой неделе главный индекс акций США S&P 500 с вероятностью 80% будет колебаться в диапазоне 54120−5670 пунктов.
События в России
На этой неделе фондовый рынок ждет затаив дыхание пятничного заседания ЦБ, на котором регулятор примет решение по ключевой ставке. Большинство аналитиков сходятся на том, что Банк России повысит ставку до 18%. Но в рисковом сценарии ЦБ может дойти и до 20%.
Впрочем, Росстат опубликовал данные по инфляции за июнь — они оказались чуть лучше ожиданий: потребительские цены за месяц выросли на 0,64% после 0,74% в мае. Инфляция немного замедлилась в услугах и непродовольственных товарах, но ускорилась в продовольствии.
Рубль
Рубль на этой неделе вряд ли выйдет из диапазона ₽85−91 за доллар. Скорее всего, отечественная валюта будет торговаться ближе к нижней границе этого диапазона, потому что с понедельника в России стартовал ежемесячный налоговый период, когда экспортеры обязаны продавать валютную выручку. Вот уже 9 месяцев это главный фактор стабильности рубля.
Нефть
На нефтяном рынке котировки Brent всего за неделю снизились до $84 за баррель. Дело в том, что ураган в Мексиканском заливе стих и не принес значительного ущерба нефтяным мощностям. Кроме этого, возобновились переговоры между Израилем и ХАМАС.
По расчетам аналитиков, нефтяные котировки на этой неделе могут колебаться в коридоре $81,8−88,7 за баррель.
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