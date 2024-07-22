Внимание на Штаты. Что будет с индексами

Кажется, чудо случилось! Рост потребительских цен в США в июне замедлился до 3% в годовом выражении с 3,3% в мае. А на этой неделе станут известны данные по ценовому индексу PCE в Штатах. Слабый рост цен, вероятно, отразится и в этом показателе. Рынки уже закладывают возможность трех снижений ставки ФРС в этом году с вероятностью 54%.

Низкая ставка — это «дешевые» деньги и аппетит инвесторов к рисковым активам, в частности — акциям.

Но пока до этого далеко, и, по расчетам аналитиков, на этой неделе главный индекс акций США S&P 500 с вероятностью 80% будет колебаться в диапазоне 54120−5670 пунктов.