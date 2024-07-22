Венгрия и Словакия пригрозили судом из-за остановки Киевом транзита нефти

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем назвал санкции против ЛУКОЙЛа бессмысленными. По его словам, решение Киева означает, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, входящий в венгерскую группу MOL, получит на 40% меньше нефти, чем ему нужно для переработки. Это может привести к прекращению поставок нефти, произведенной на Slovnaft, на Украину, они составляют почти десятую часть всего украинского потребления, предупредил Фицо. «Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений», — подчеркнул он.