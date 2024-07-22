Венгрия и Словакия пригрозили судом из-за остановки Киевом транзита нефти

Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии (ЕК) после блокировки Киевом транзита нефти ЛУКОЙЛа, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
«У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», — сказал он (цитата по ТАСС).
Об остановке транзита нефти ЛУКОЙЛа через Украину венгерский министр сообщил 17 июля. На следующий день об этом заявила компания Transpetrol — оператор словацкого участка нефтепровода «Дружба». Страны связывают прекращение транспортировки нефти с расширением украинских санкций против российской компании, включая запрет на транзит нефти.
В Кремле сочли ограничение транзита нефти ЛУКОЙЛа политическим решением. «Действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас», — заявили там.
Из-за остановки Украиной транзита жители Венгрии в ближайшие недели могут столкнуться с заоблачными ценами на энергоносители и дефицитом электроэнергии, писало издание Politico.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем назвал санкции против ЛУКОЙЛа бессмысленными. По его словам, решение Киева означает, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, входящий в венгерскую группу MOL, получит на 40% меньше нефти, чем ему нужно для переработки. Это может привести к прекращению поставок нефти, произведенной на Slovnaft, на Украину, они составляют почти десятую часть всего украинского потребления, предупредил Фицо. «Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений», — подчеркнул он.
Венгрия и Словакия получают нефть из России по нефтепроводу «Дружба».
По нефтепроводу «Дружба» российская нефть поступает в белорусский Мозырь, а затем разделяется на две ветви — северную (через Белоруссию и Польшу в Германию) и южную (через Украину, Словакию, Чехию и Венгрию).
В декабре 2022 года ЕС запретил транспортировку российской нефти по морю, а затем и нефтепродуктов. Для «Дружбы» тогда было сделано исключение. Однако в июне прошлого года Евросоюз запретил транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода в рамках 11-го пакета санкций против России.