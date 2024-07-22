Сооснователь CarPrice Гуринович купил права на марку Hamster Kombat в России

«Команда проекта дала нам право официально зарегистрировать товарный знак ''HAMSTER KOMBAT'' из-за нарастающей волны мошенников по всему миру. Российские игроки часто подвергались фишинговым атакам и обману мошенников, и даже сейчас мы продолжаем с этим бороться», — сообщил Гуринович в Telegram-канале.
Hamster Kombat — запущенная в мессенджере Telegram игра, в которой пользователям предлагается собирать монеты с помощью кликов, а также создавать собственную стратегию дохода при помощи виртуальных вложений. Она была выпущена 25 марта и приобрела популярность в конце мая. Сейчас количество пользователей достигло почти 100 млн. В Госдуме предложили запретить игру, поскольку она может стать ловушкой мошенников.
Эдуард Гуринович — предприниматель и инвестор, в 2014 году ставший сооснователем онлайн-платформы для продажи автомобилей CarPrice. Позднее он руководил микрофинансовой организацией CarМoney, специализирующейся на кредитах под залог автомобилей. После ухода инвестировал в собственный проект — блокчейн-платформу Expload.