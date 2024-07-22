Сооснователь CarPrice Гуринович купил права на марку Hamster Kombat в России

Hamster Kombat — запущенная в мессенджере Telegram игра, в которой пользователям предлагается собирать монеты с помощью кликов, а также создавать собственную стратегию дохода при помощи виртуальных вложений. Она была выпущена 25 марта и приобрела популярность в конце мая. Сейчас количество пользователей достигло почти 100 млн. В Госдуме предложили запретить игру, поскольку она может стать ловушкой мошенников.