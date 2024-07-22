Росстат раскрыл «портрет» мигранта в России

Тот факт, что в основном в Россию едут мигранты с невысоким уровнем образования, с одной стороны, отражает специфику отечественного рынка труда и структуру экономики (есть запрос на низкоквалифицированный труд — курьеров, дворников), но с другой — высокий уровень конкуренции за кадры с другими странами, говорит демограф Алексей Ракша. «Те же самые высококвалифицированные узбеки, конечно же, за более высокими зарплатами поедут в Корею, Евросоюз или Великобританию. А чуть менее квалифицированные могут даже и в Эмираты поехать, где все равно платят больше, чем в России», — указывает он.