МВФ прогнозирует экономике США усиление рисков

Экономика США в 2024 году вырастет на 2,6%, следует из странового прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Таким образом, рост по итогам этого года может несколько ускориться: в 2023 году ВВП страны увеличился на 2,5%. В прошлом отчете фонда, опубликованном год назад, рост американской экономики прогнозировался на уровне 1,7% в 2023 году и 1% в 2024-м. Фактически же преодолеть кризисы последних лет стране в некотором смысле уже удалось: производство и занятость растут в ней быстрее, чем предполагалось еще в 2019 году, то есть до начала распространения COVID-19, военной операции РФ на Украине и конфликта на Ближнем Востоке. В МВФ отмечают, что по скорости и «качеству» восстановления с США не может конкурировать ни одна другая страна G20.