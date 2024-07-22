Крупный бизнес пожаловался на законопроект об оборотных штрафах за утечки

Представители перечисленных компаний и организаций отказались от официальных комментариев. Но еще несколько источников РБК из компаний, присутствовавших на совещании, подтвердили, что на нем звучали подобные опасения. По словам одного из них, «законопроект в текущей редакции позволяет привлекать к ответственности организации, добросовестно стремящиеся обеспечить защиту персональных данных клиентов, но они могут стать жертвами хакерской атаки или сбоя программного обеспечения, разработанного сторонней компанией». «Предлагаемый размер штрафа может ударить по финансовому положению компании, независимо от ущерба, вызванного утечкой. Кроме того, он не содержит условий, смягчающих ответственность для тех, кто инвестирует в инфраструктуру для защиты персональных данных», — указал этот собеседник РБК. Он рассчитывает, что законопроект будет доработан с учетом перечисленных опасений.