Как выход Байдена из президентской гонки скажется на российском рубле

Во-первых, Байден ещё полгода останется президентом США, до января 2025 года. Поэтому политика США в отношении России, вероятно, не изменится.
Во-вторых, реальная политика Трампа (вероятного преемника Байдена на посту президента США) в отношении России остаётся достаточно неопределенной. Как мы знаем, предвыборные обещания политика и реальные действия после вступления в должность могут различаться, учитывая интересы разных групп внутри США.
Поэтому мы полагаем, что курс рубля до конца года будет определяться в основном экономическими факторами.
Основную поддержку рублю продолжают оказывать высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса — Россия в квартал экспортирует примерно на $30 млрд больше, чем импортирует.
Июньские западные санкции создали сложности с платежами с дружественными странами и это в большей степени затронуло импорт, чем экспорт. Это временно снижает спрос на валюту и поддерживает рубль.
Также в пользу рубля остаются обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 3 млрд руб. в день и высокие рублевые процентные ставки.
Банки готовятся к вероятному повышению ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ 26 июля и заранее поднимают ставки по депозитам. Мы ожидаем, что Банк России поднимет ключевую ставку минимум на 200 б.п., до 18%. Это ещё больше повысит привлекательность сбережений в рублях и поддержит национальную валюту.
Негативными факторами для рубля являются сезонный спрос на валюту для зарубежных летних отпусков, сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта.
На этой неделе возможно умеренное укрепление рубля в район 11,8−11,9 за юань, 86−87 за доллар и 93−94 за евро благодаря июльскому налоговому периоду. До 29 июля экспортёры будут активнее продавать валютную выручку для расчётов с бюджетом.
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