Как выход Байдена из президентской гонки скажется на российском рубле

Во-вторых, реальная политика Трампа (вероятного преемника Байдена на посту президента США) в отношении России остаётся достаточно неопределенной. Как мы знаем, предвыборные обещания политика и реальные действия после вступления в должность могут различаться, учитывая интересы разных групп внутри США.

Поэтому мы полагаем, что курс рубля до конца года будет определяться в основном экономическими факторами.

Мы полагаем, что в ближайшие месяцы рубль останется около текущих значений, если не будет каких-то новых шоков. Мы сохраняем наш прогноз о том, что рубль в этом квартале в среднем составит 12,2 за юань, 89 за доллар и 96 за евро.