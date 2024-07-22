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Как выход Байдена из президентской гонки скажется на российском рубле

Выход Байдена из президентской гонки не окажет значимого влияния на курс рубля, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Михаил Васильев
Финансовый аналитик
Источник: Reuters

Во-первых, Байден ещё полгода останется президентом США, до января 2025 года. Поэтому политика США в отношении России, вероятно, не изменится.

Во-вторых, реальная политика Трампа (вероятного преемника Байдена на посту президента США) в отношении России остаётся достаточно неопределенной. Как мы знаем, предвыборные обещания политика и реальные действия после вступления в должность могут различаться, учитывая интересы разных групп внутри США.

Поэтому мы полагаем, что курс рубля до конца года будет определяться в основном экономическими факторами.

Мы полагаем, что в ближайшие месяцы рубль останется около текущих значений, если не будет каких-то новых шоков. Мы сохраняем наш прогноз о том, что рубль в этом квартале в среднем составит 12,2 за юань, 89 за доллар и 96 за евро.

Основную поддержку рублю продолжают оказывать высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса — Россия в квартал экспортирует примерно на $30 млрд больше, чем импортирует.

Июньские западные санкции создали сложности с платежами с дружественными странами и это в большей степени затронуло импорт, чем экспорт. Это временно снижает спрос на валюту и поддерживает рубль.

Также в пользу рубля остаются обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 3 млрд руб. в день и высокие рублевые процентные ставки.

Банки готовятся к вероятному повышению ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ 26 июля и заранее поднимают ставки по депозитам. Мы ожидаем, что Банк России поднимет ключевую ставку минимум на 200 б.п., до 18%. Это ещё больше повысит привлекательность сбережений в рублях и поддержит национальную валюту.

Негативными факторами для рубля являются сезонный спрос на валюту для зарубежных летних отпусков, сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта.

На этой неделе возможно умеренное укрепление рубля в район 11,8−11,9 за юань, 86−87 за доллар и 93−94 за евро благодаря июльскому налоговому периоду. До 29 июля экспортёры будут активнее продавать валютную выручку для расчётов с бюджетом.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».