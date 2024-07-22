Издалека — в долге. Что спасет котировки АФК Системы

Как портфельная компания, АФК Система владеет акциями публичных компаний: МТС (42,09%), Ozon (31,8%), Сегежа Групп (62,20%) и Эталон (48,8%), — поэтому их показатели могут влиять на оценку холдинга как в лучшую, так и в худшую сторону. Помимо компаний, торгующихся на Мосбирже, холдинг готовит к IPO и целый пул непубличных компаний. Компании получают оценку в ходе размещения, которая влияет на восприятие инвесторами и самого холдинга, а также рыночную цену акций. В случае успешного IPO АФК Система может как получить средства от продажи доли акций портфельной дочки, так и повысить капитализацию за счет оценки оставшихся во владении активов.