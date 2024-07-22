Издалека — в долге. Что спасет котировки АФК Системы

Отчет по практике.
АФК Система раскрыла отчет за первый квартал 2024 года, показав ожидаемые финансовые результаты. Несмотря на рост выручки почти на четверть, до 272,9 млрд рублей, на фоне фронтального роста выручки всех активов группы, чистая прибыль составила всего 1,5 млрд рублей (для сравнения: за первый квартал 2023 года чистая прибыль составляла 16,5 млрд рублей).
Главная проблема АФК Система — долг. Компания продолжает тратить большой объем средств на обслуживание финансовых обязательств. По итогам 2023 года процентные расходы составили 12,8% от выручки, достигнув 133,9 млрд рублей, при значении операционной прибыли 116,3 млрд рублей. Только у одной портфельной компании — лесопромышленника Сегежа Групп — чистый долг по итогам первого квартала составил 133,6 млрд рублей, прибавив 9% за три месяца.
IPO cпешит на выручку
Как портфельная компания, АФК Система владеет акциями публичных компаний: МТС (42,09%), Ozon (31,8%), Сегежа Групп (62,20%) и Эталон (48,8%), — поэтому их показатели могут влиять на оценку холдинга как в лучшую, так и в худшую сторону. Помимо компаний, торгующихся на Мосбирже, холдинг готовит к IPO и целый пул непубличных компаний. Компании получают оценку в ходе размещения, которая влияет на восприятие инвесторами и самого холдинга, а также рыночную цену акций. В случае успешного IPO АФК Система может как получить средства от продажи доли акций портфельной дочки, так и повысить капитализацию за счет оценки оставшихся во владении активов.
Среди главных кандидатов на IPO — фармацевтическая компания Биннофарм Групп, которая объединяет пять крупных производственных площадок в разных регионах России. Еще один кандидат — российский гостиничный оператор Сosmos Hotel Group, который входит в число крупнейших операторов гостиниц в России и объединяет около 40 отелей в 20 городах России с совокупным номерным фондом более 10 тысяч единиц. Другой потенциально привлекательный актив — сеть частных многопрофильных клиник Медси, которая объединяет полторы сотни медучреждений в Москве и регионах России. О подготовке IPO неоднократно заявляли топ-менеджеры холдинга, однако его проведение каждый раз откладывалось.
Исходное положение
С пика стоимости акций за последние три года, который был достигнут в мае 2024 года, по состоянию на 19 июля 2024 года ценные бумаги АФК Система потеряли почти 27%. Из-за низких финансовых результатов компания не сможет выплатить инвесторам высокие дивиденды: за 2023 год компания выплатила акционерам 0,52 рубля на одну акцию, что эквивалентно 2,37% доходности на момент закрытия реестра.
На фоне потенциального роста ставки на заседании совета директоров Банка России акции АФК Система, с нашей точки зрения, продолжат нисходящую тенденцию на горизонте шести месяцев. Изменить ситуацию может успешное IPO одной из портфельных компаний в течение осени 2024 года, решение проблем с долгом Сегежи или переход Банка России к смягчению денежно-кредитной политики.
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