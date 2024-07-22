Источник: Red Wings может перейти под руководство управляющей компании

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings может перейти под управление другой компании, сообщил ТАСС источник в авиаотрасли. Также у компании вероятнее всего сменится гендиректор и совет директоров.
«Отставка [текущего гендиректора авиакомпании] Солодилина — практически решенный вопрос. У Red Wings меняется совет директоров и в перспективе появится управляющая компания», — отметил собеседник ТАСС.
Авиакомпания входит в холдинг «Ростех», там от комментариев отказались. Ранее в Telegram-канале «Незыгарь» сообщалось, что Евгений Солодилин и еще несколько топ-менеджеров уже покинули свои должности.