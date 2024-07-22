FT: связанные с РФ компании приобрели десятки судов, способных перевозить СПГ

По словам источников FT в судоходной отрасли, несколько неназванных компаний, в основном зарегистрированных в ОАЭ, за последний год быстро закупили суда для перевозки СПГ. Это привело к росту рыночных цен, особенно на самые старые суда. По информации брокера SSY, одно судно, построенное в 2007 году, было продано примерно за $50 млн в 2022 году, а два года спустя — за $80 млн. Точное количество компаний и купленных ими судов не приводится.
В компании Kpler, отслеживающей передвижение судов, считают, что «сложная сеть» торговых операций «потенциально связана с российскими интересами». Часть из недавно приобретенных судов теперь ходят по маршрутам, традиционно используемым для транспортировки газа из РФ. В частности, одно судно загружало газ с «Ямал СПГ», который еще не попал под санкции, уточняет Kpler.
FT отмечает, что Россия создала теневой флот танкеров для перевозки нефти по всему миру в условиях западных санкций. Хотя продажи российского СПГ затронуты санкциями меньше, чем нефть, Москва готовится к ужесточению ограничений, поясняет газета.
24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций в отношении России и объявил о запрете транзита через порты стран—членов союза российского СПГ. Всего в санкционный список включили 47 компаний и 69 физических лиц. В их числе были «Совкомфлот» и гендиректор компании Игорь Тонковидов, а также 27 принадлежащих ей танкеров. Вице-премьер Александр Новак уверял, что западные санкции не повлияют на планы по реализации российского СПГ.