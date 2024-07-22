FT: связанные с РФ компании приобрели десятки судов, способных перевозить СПГ

По словам источников FT в судоходной отрасли, несколько неназванных компаний, в основном зарегистрированных в ОАЭ, за последний год быстро закупили суда для перевозки СПГ. Это привело к росту рыночных цен, особенно на самые старые суда. По информации брокера SSY, одно судно, построенное в 2007 году, было продано примерно за $50 млн в 2022 году, а два года спустя — за $80 млн. Точное количество компаний и купленных ими судов не приводится.