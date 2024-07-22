Среди недавних публикаций стоит отметить статью в газете Handelsblatt, где резонирует мысль, что западные санкции против России потерпели неудачу и могут в дальнейшем оказать негативное влияние на экономическую ситуацию внутри стран Евросоюза. Исследования, выполненные четырьмя экономическими институтами, подтверждают, что экономика Российской Федерации продолжает набирать обороты, в первую очередь — благодаря успешному развитию оборонной отрасли. Эксперты полагают, что действующие санкции могут оказать долгосрочное воздействие и, по сути, действовать как «медленный яд», чье влияние будет заметно только спустя время.