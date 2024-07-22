Совет Европейского Союза решил продлить все действующие санкции против Российской Федерации еще на шесть месяцев, что приведет к истечению их действия лишь 31 января 2025 года. Соответствующее заявление было сделано в пресс-релизе на официальном сайте Совета.
Принятое решение объясняется необходимостью реагирования на продолжающиеся дестабилизирующие действия Москвы в отношении Украины. Санкционные меры, которые были введены начиная с 2014 года, автоматически обновляются дважды в год и касаются всех аспектов ограничений на взаимодействие с Россией.
Среди недавних публикаций стоит отметить статью в газете Handelsblatt, где резонирует мысль, что западные санкции против России потерпели неудачу и могут в дальнейшем оказать негативное влияние на экономическую ситуацию внутри стран Евросоюза. Исследования, выполненные четырьмя экономическими институтами, подтверждают, что экономика Российской Федерации продолжает набирать обороты, в первую очередь — благодаря успешному развитию оборонной отрасли. Эксперты полагают, что действующие санкции могут оказать долгосрочное воздействие и, по сути, действовать как «медленный яд», чье влияние будет заметно только спустя время.
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Виктория Воропаева