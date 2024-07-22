Деловая активность в июне тормозила увереннее

Индекс оценок компаниями текущей ситуации, рассчитываемый Банком России, за месяц потерял 4,7 пункта, снизившись до 2,6 пункта — минимума с января 2024 года после 5,3 пункта в среднем во втором и 2,9 пункта в первом кварталах 2024 года. Индекс же краткосрочных ожиданий (на три месяца) просел не столь существенно — с 14 до 13 пунктов. В структуре ИБК больше всего за месяц и по сравнению со вторым кварталом снизились оценки текущих и ожидаемых уровней производства и спроса, тогда как оценки текущих издержек выросли, а кредитных условий — ухудшились. Несмотря на охлаждение экономической активности респондентов, их ценовые ожидания, вероятно, на фоне роста издержек и стоимости заемных средств, остались высокими: 21,4 против 21,3 пункта в мае — это максимум с декабря 2023 года.