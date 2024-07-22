Что будет с курсом рубля на этой неделе

На прошедшей неделе курс рубля оставался относительно стабильным и находился в коридоре 11,95−12,1 рубля за юань и 87,8−88,7 рубля за доллар США.
В ближайшее время рубль может временно укрепиться из-за подготовки к налоговому периоду и ожидаемого повышения ключевой ставки. Банк России на заседании 26 июля, вероятнее всего, увеличит ключевую ставку до 18% и сопроводит решение жестким сигналом.
При этом на заседании, вероятно, будут обсуждаться варианты и более существенного повышения ключевой ставки.
Также не исключено, что регулятор может повысить ставку до 19−20% уже в июле.
Привлекательность рублевых сбережений в подобных условиях останется высокой. На следующей неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в коридоре 87−88,5 рубля, курс юаня — 11,5−12 рубля.
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