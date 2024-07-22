Цена бензина Аи-95 обновила рекорд 2024 года

Стоимость летнего дизеля подросла на 0,83% — до 62,461 тыс. рублей за тонну, топочного мазута — снизилась на 0,53%, до 32,516 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели на 3,99% — до 32,182 тыс. рублей за тонну. Торги по топливу для реактивных двигателей (авиакеросину) не проводились.