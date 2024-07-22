ЦБ представил новую систему расчета курсов доллара и евро

12 июня министерство финансов США ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках. То есть граждане и компании больше не могут покупать и продавать доллары и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки.