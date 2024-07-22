Брокеры бутикают. Бизнес борется за кадры и крупные частные деньги

Дело в том, что даже на фоне сложной конъюнктуры фондового рынка в последнее время (после достижения в середине мая исторического максимума индекс Московской биржи откатывался ниже 3000 пунктов, до значений годичной давности) приток частных инвесторов на фондовый рынок продолжается. По данным Московской биржи, на 1 июля число уникальных клиентов профучастников превысило 32,4 млн человек, с начала года увеличившись на 2,7 млн человек. По данным ЦБ, на 31 марта 2024 года количество квалифицированных (по сути, состоятельных) клиентов превысило 273 тыс., удвоившись за два года. На них приходится 30% средств, учитываемых на брокерских счетах инвесткомпаний. Плавно растет и количество профучастников с брокерской лицензией — за два года на 10, до 110 компаний (в 2019—2020 годах количество брокерских компаний сокращалось).