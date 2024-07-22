Брокеры бутикают. Бизнес борется за кадры и крупные частные деньги

Брокерская компания «СПЭК Инвестмент» (бывшая «Мерилл Линч Секьюритиз», дочерняя компания Bank of America) активно привлекает топ-менеджеров. Как рассказали «Ъ» в самом брокере, компания формирует команду, «рассматривая кандидатов со всего рынка». В частности, были привлечены два выходца из брокерской компании БКС — Светлана Зайцева (заняла пост операционного директора) и Александр Цукерман (займется развитием международного бизнеса). По словам источника «Ъ» в крупной брокерской компании, из БКС могут перейти еще пять человек. Госпожа Зайцева «на момент получения предложения не являлась сотрудником БКС», пояснили в «СПЭК Инвестмент». Источник «Ъ» на рынке отметил, что топ-менеджер покинула БКС около семи месяцев назад. Господин Цукерман пояснил «Ъ», что перейдет в компанию через месяц. Он отметил, что был «полностью удовлетворен условиями» в БКС, но хочет развиваться дальше.
«Меррилл Линч Секьюритиз» получила брокерскую лицензию в 2010 году, в 2021-м входила в топ-10 российских брокеров (комиссионные доходы — почти 2,4 млрд руб.). Осенью 2023 года была выставлена на продажу (см. «Ъ» от 27 сентября 2023 года), сделка была закрыта в начале октября 2023 года. В настоящее время «СПЭК Инвестмент» контролируется кипрской Avinem Investment Limited. Выручка компании за прошлый год — 49,4 млн руб., чистый убыток — 933 млн руб.
«СПЭК Инвестмент» планирует позиционировать себя как бутиковый брокер. «Сейчас находимся на этапе формирования команды и отладки базовых бизнес-процессов», — отметили в компании. Бизнес-модель бутикового брокера нацелена на обслуживание состоятельных клиентов «под ключ», то есть сопровождение в любых ситуациях, поясняет партнер Capital Lab Евгений Шатов. По словам руководителя управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, бутиковый брокер должен предоставлять уникальные продукты, чтобы привлекать состоятельных клиентов, «в том числе иметь возможность инвестировать в зарубежные активы, как дружественные, так и недружественные, с заданным уровнем риска».
Привлекая топовых сотрудников других организаций, компании получают опытных профессионалов, которые сразу «вступают в бой», отметил заместитель гендиректора инвесткомпании «Цифра брокер» Александр Цыганов. «Обычно стараются взять на работу топ-менеджеров, у которых есть отлаженная команда, которую частично или полностью можно нанять, и запустить работу того или иного департамента в кратчайшие сроки», — поясняет эксперт.
БКС, крупнейший российский брокер, не впервые расстается с группой менеджеров. В 2019 году из БКС в «Тинькофф Инвестиции» перешел директор дирекции по брокерскому бизнесу Дмитрий Панченко со своей командой. В группу «Синара» перешел глава инвестбанковского бизнеса Роман Лохов с командой (см. «Ъ» от 27 января 2021 года). Источник «Ъ» в крупной брокерской компании рассказал, что в декабре 2023 года «почти вся команда контентной платформы, директор по маркетингу» перешли из БКС в «Альфа Инвестиции».
В БКС считают, что «некоторая ротация кадров — это нормальный процесс, который позволяет более динамично развиваться как компаниям, так и сотрудникам». В компании отметили, что ключевые сотрудники здесь работают годами, многие из них — более 20 лет. По данным отчетности компании, ее штат на 1 апреля 2024 года составлял около 4,3 тыс. сотрудников.
В последние два года число брокерских компаний в РФ выросло на 10 и на 31 марта 2024 года составило 110. Этот рост можно было бы считать незначительным, если бы ранее, с 2019 года, число игроков этого рынка, которое в принципе довольно стабильно, не снижалось. С другой стороны, именно брокерские компании, ориентированные на обслуживание сравнительно небольшого числа клиентов («Тринфико», «Го инвест», «Ива партнерс»), за последний год продемонстрировали резкий рост выручки (см. таблицу).
Дело в том, что даже на фоне сложной конъюнктуры фондового рынка в последнее время (после достижения в середине мая исторического максимума индекс Московской биржи откатывался ниже 3000 пунктов, до значений годичной давности) приток частных инвесторов на фондовый рынок продолжается. По данным Московской биржи, на 1 июля число уникальных клиентов профучастников превысило 32,4 млн человек, с начала года увеличившись на 2,7 млн человек. По данным ЦБ, на 31 марта 2024 года количество квалифицированных (по сути, состоятельных) клиентов превысило 273 тыс., удвоившись за два года. На них приходится 30% средств, учитываемых на брокерских счетах инвесткомпаний. Плавно растет и количество профучастников с брокерской лицензией — за два года на 10, до 110 компаний (в 2019—2020 годах количество брокерских компаний сокращалось).
Вместе с тем для бизнеса новых брокерских компаний, в том числе «СПЭК Инвестмент», существуют и риски, отметили эксперты. Основной риск заключается в том, что на рынке обслуживания состоятельных клиентов высокая конкуренция (в том числе со стороны банковских групп — Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Т-Банка), и компании придется предлагать свой уникальный подход к управлению клиентскими портфелями и выстраивать репутацию бизнеса фактически с нуля, отметил господин Шатов.