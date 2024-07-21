Все о банковских депозитах: ставки, налоги, как считать прибыль

В это уравнение можно подставить свои значения и понять, сколько вам нужно будет заплатить налогов по вкладам после 2023 года. По факту самому это делать не придется, так как банки отчитываются о ваших доходах по кладам в налоговую, и ФНС сам выставляет к оплате НДФЛ, который нужно уплатить. Данные о сумме к оплате можно увидеть в личном кабинете налогоплательщика.