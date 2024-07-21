Восемь из десяти иностранных производителей медоборудования остались на российском рынке

«Однако, ряд ограничений все же присутствует. Они вызваны исключительно персональным решением ряда иностранных производителей приостановить свою деятельность в России под давлением политизированного истеблишмента ЕС и США. Тем не менее, в нынешних политико-экономических условиях их ниши успешно заняли медицинские производители из дружественных стран (например, из Китая, Бразилии и др.), а также российские производители, успешно отладившие цепочки импортозамещения и производства в нашей стране», — объяснил он.