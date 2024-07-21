Ветпрепаратам ищут упаковку

Подпрограмма ФНТП, отметим, учитывает в силу специфики и длительность разработок, и их во многом экспериментальный характер. Формат же федерального проекта предполагает не только большую строгость требований к срокам и результатам, но и их взаимоувязанность с другими федеральными и национальными проектами, вследствие чего локальные неудачи могут оказывать влияние и на связанные с ними инициативы.