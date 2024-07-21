В Европу со своим литием. Сербия меняет стратегическое сырье на поддержку ЕС

О значимости проекта говорят и сербские руководители. Президент Александр Вучич в одном из недавних интервью заверил, что добыча лития, которая может начаться в 2028 году, станет поворотным моментом для Сербии. По его словам, страна рассчитывает добывать 58 тыс. тонн лития в год, что будет достаточно для производства 1,1 млн электромобилей (а это 17% европейского рынка). Экс-премьер, а ныне спикер парламента Ана Брнабич, которая еще год назад говорила, что «история с литием закончена», сегодня утверждает, что «литий для Сербии станет тем, чем для Норвегии стала нефть». А министр финансов Синиша Мали уверяет, что Сербия благодаря литию будет получать $10−12 млрд в год, или 16% своего ВВП.