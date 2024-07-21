В Европу со своим литием. Сербия меняет стратегическое сырье на поддержку ЕС

О визите в Белград 19 июля канцлера Германии Олафа Шольца и заместителя главы Еврокомиссии Мароша Шефчовича стало известно лишь за пару дней до их приезда. В пятницу европейские гости встретились практически со всем высшим сербским руководством. Кроме того, в Белграде было подписано соглашение о сотрудничестве Сербии и ЕС в сфере стратегического сырья. В первую очередь оно предполагает добычу на западе Сербии в районе реки Ядар лития, который, как признают в Евросоюзе, жизненно необходим европейским странам для снижения зависимости от импорта из Китая литиевых батареек и аккумуляторов для электромобилей. Крупнейший производитель электрокаров в Европе — Германия, поэтому Олаф Шольц и составил компанию господину Шефчовичу в его поездке в Белград.
После заключения соглашения гости всячески подчеркивали его значимость. «Еврокомиссия и Сербия подписали важный документ, который укрепит наше сотрудничество в снабжении сырьем, — объявил Олаф Шольц.— Мы делаем важный шаг, при помощи добычи лития в Сербии мы сможем достичь наших климатических целей. Нам нужны эти аккумуляторы».
Немецкий канцлер убежден, что «литий будет иметь такое же важное значение в будущем, какое до сих пор имела нефть».
О значимости проекта говорят и сербские руководители. Президент Александр Вучич в одном из недавних интервью заверил, что добыча лития, которая может начаться в 2028 году, станет поворотным моментом для Сербии. По его словам, страна рассчитывает добывать 58 тыс. тонн лития в год, что будет достаточно для производства 1,1 млн электромобилей (а это 17% европейского рынка). Экс-премьер, а ныне спикер парламента Ана Брнабич, которая еще год назад говорила, что «история с литием закончена», сегодня утверждает, что «литий для Сербии станет тем, чем для Норвегии стала нефть». А министр финансов Синиша Мали уверяет, что Сербия благодаря литию будет получать $10−12 млрд в год, или 16% своего ВВП.
Энтузиазм сербских властей, правда, не совсем разделяют местные специалисты. Экономист и эксперт по сырьевым вопросам Звездан Калмар говорит, что Сербия имеет не 10%, как утверждают власти, а лишь около 1,5% мировых запасов лития и занимает по этому показателю 11-е место в мире. Кроме того, ряд европейских стран (Австрия, Германия, Франция, Испания, Чехия) также обладают немалыми запасами лития, но не добывают его из-за высоких рисков для экологии.
Тем не менее накануне прибытия в Белград высоких гостей из ЕС и Германии власти Сербии дали зеленый свет проекту по добыче лития на реке Ядар, стоимость которого оценивается в $2,4 млрд.
Предполагается, что добычей займется транснациональная компания Rio Tinto. По сути, был реанимирован проект, который сербское правительство прикрыло два года назад, в преддверии парламентских выборов, из-за массовых протестов по всей стране. Недавно же Конституционный суд Сербии отменил то решение правительства, сочтя его противоречащим основному закону страны, после чего власти и вернули проект к жизни.
И сейчас противники нынешнего руководства восприняли в штыки как сам проект «Ядар», так и подключение к нему ЕС. Один из лидеров оппозиции Александр Йованович назвал соглашение «смертным приговором» территории в районе реки Ядар и превращением Сербии в «дешевую сырьевую колонию». Оппозиция обвинила власти в «объявлении войны собственному народу» и призвала население дать отпор их планам.
Тем не менее сербские власти твердо намерены реализовать проект «Ядар». «Александр Вучич уверен, что добыча лития принесет не только финансовые, но и геополитические дивиденды, — пояснил “Ъ” внешнеполитический колумнист хорватского влиятельного издания Jutarnji list Владо Вурушич.— Президент Сербии рассчитывает, что литий спасет его от политической изоляции и переговоров с Косово. Вучич надеется, что Европа закроет глаза на его политику дестабилизации в регионе».