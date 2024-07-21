Турецкий бизнес жалуется, что рестораны вынуждены делать скидки в пик сезона

Слова господина Кочадона передает газета Sabah. Он отметил, что на курортах Турции представлены рестораны разных ценовых категорий — от люксовых до средних и бюджетных. Он уточнил, что недостаток клиентов отмечается только в среднем и нижнем сегменте, при этом роскошные рестораны переполнены.
Он также сообщил, что часть ресторанов отказались от взимания платы за обслуживание. Тем не менее, по его мнению, точки общепита не могут позволить себе такие же скидки (40−50%), как у отелей.
В конце июня Ассоциация туроператоров России сообщала, что в результате падения спроса цены на июльские путевки в Турцию из России начали снижаться. В целом туристический поток в Турцию с начала 2024 года снизился на 20%, сообщало издание Hurriyet со ссылкой на Средиземноморскую ассоциацию туристических отельеров и операторов.