Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турецкий бизнес жалуется, что рестораны вынуждены делать скидки в пик сезона

Туристический сектор Турции переживает спад и не может получить ожидаемого потока в пик сезона. Так, местные рестораны вынуждены делать существенные скидки в попытках привлечь гостей, рассказал председатель совета директоров Торговой палаты Бодрума Махмут Сердар Кочадон. По его словам, некоторая часть ресторанов на курортах отменила плату за входное обслуживание, а другая начала предоставлять скидки в размере 10−20%.

Источник: AP 2023

Слова господина Кочадона передает газета Sabah. Он отметил, что на курортах Турции представлены рестораны разных ценовых категорий — от люксовых до средних и бюджетных. Он уточнил, что недостаток клиентов отмечается только в среднем и нижнем сегменте, при этом роскошные рестораны переполнены.

Он также сообщил, что часть ресторанов отказались от взимания платы за обслуживание. Тем не менее, по его мнению, точки общепита не могут позволить себе такие же скидки (40−50%), как у отелей.

В конце июня Ассоциация туроператоров России сообщала, что в результате падения спроса цены на июльские путевки в Турцию из России начали снижаться. В целом туристический поток в Турцию с начала 2024 года снизился на 20%, сообщало издание Hurriyet со ссылкой на Средиземноморскую ассоциацию туристических отельеров и операторов.